Le talent n’attend pas le nombre des années. La fortune non plus, d’évidence. Pour son prochain film, Good Boys, Jacob Tremblay, un comédien de 12 ans vu dans Wonder ou The Predator, va toucher la bagatelle de 900 000 $ selon TMZ. Qui annonce que sa participation dans la suite de Shining, Doctor Sleep, va lui rapporter 100 000 $ par jour. Indécent, tout simplement.