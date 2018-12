Une vraie passion pour l'ancienne actrice.





Ses tenues deviennent sold out en un éclair. Mais l'effet « Meghan Markle » ne s'arrête pas à la mode. Une passion moins glamour de la duchesse de Sussex fait des émules : la calligraphie.

Un hobby de longue date

Lors de ses débuts en tant qu'actrice, Meghan Markle s'adonnait à cette activité étonnante pour arrondir ses fins de mois. Elle a notamment conçu les cartons d'invitation du mariage du chanteur Robin Thicke en 2005. C'est dans les établissements catholiques où elle fait son éducation qu'elle a appris à manier la plume avec brio. La vidéo ci-dessous met en lumière son talent.

Augmentation des ventes

Aujourd'hui, des professionnels annoncent que le secteur connaît un véritable bond en avant. Comme l'explique le Huffington Post, Hobbycraft, une chaîne britannique dédiée à l'art, a annoncé que ses ventes liées à la calligraphie vont augmenter de 40 % d'ici à 2019. "Il y a un retour à la rédaction manuscrite, et la duchesse a sans aucun doute participé à attirer l'attention sur l'écriture calligraphique", affirme la marque dans un communiqué.

© Reporters

"Les lettres manuscrites sont tombées en désuétude"

Ce nouvel engouement se fait également ressentir sur les réseaux sociaux. Chez Pinterest, le site idéal pour trouver l'inspiration, on constate que le mot-clé « lettres calligraphiques » a explosé de près de 700 % en une année (octobre 2017-octrobre 2018). "Je pense que les lettres manuscrites sont tombées en désuétude", déplorait Meghan Markle sur son ancien blog lifestyle « The Tig ». Grâce à elle, ce n'est plus si vrai.