La chanteuse s'est confiée au magazine People.





Le 23 octobre dernier, Eddy et Nelson fêtaient leurs 8 ans. Et s'ils se ressemblent beaucoup, Céline Dion assure que ses fils ne sont pas des clones pour autant. « Même s’ils sont des jumeaux, ils sont très différents. Si l’un d’entre eux aime porter un t-shirt, l’autre voudra porter quelque chose de complètement différent. Ils sont à la recherche de leur individualité. C’est important pour leur croissance émotionnelle », a-t-elle expliqué dans une interview accordée au magazine People.

Cultiver sa différence

Une différence dont la chanteuse s'est récemment inspirée dans le cadre d'une collection pour enfants non genrée en collaboration avec la marque Nununu. Un choix évidemment pour l'interprète de « Pour que tu m'aimes encore ». « Mes enfants adorent leurs vêtements et j'adore ce que la marque représente : un changement positif et une promotion de l'individualité. Nous offrons des choix différents et nous faisons savoir aux parents qu'ils ne sont pas obligés de suivre les stéréotypes. C'est super d'avoir le choix. Les parents devraient faire ce qu'ils estiment être le mieux pour eux et leurs enfants », estime-t-elle. Maman, l'une des chanteuses les mieux payées du monde et créatrice de mode : Céline Dion est une femme comblée.