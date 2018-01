Le 14 janvier 2016, René Angelil rendait son dernier souffle à la suite d'un long combat contre un cancer de la gorge, il avait 73 ans.





Deux ans après la mort de René, Céline Dion dont il était le mari, le manager, le soutien contre vents et marées et le père de ses trois fils lui rend hommage, à lui et seulement lui. La chanteuse a voulu partager avec ses fans sur facebook une photo unique de René Angelil en noir et blanc. En légende, on sent beaucoup d'émotion et d'amour : "À la douce mémoire de René Angé­lil … Il sera toujours avec nous", suivi des dates de sa naissance et de sa mort.

Auparavant, la star adulée par des millions de fans s'était adressée à eux pour s'excuser d'avoir dû annuler plusieurs concerts à cause d'un méchant rhume qui atteingait sa gorge. « Vous êtes mes plus grands suppor­teurs et je suis dévas­tée de vous déce­voir", leur avait déclaré la chan­teuse.