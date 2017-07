Céline Dion semble être plus énergique à Paris. Depuis plusieurs semaines à Paris à l'occasion de sa tournée européenne, la diva n'arrête pas une seconde. Shopping, repas avec des amis, shooting photo, fashion week, opéra... Ce week-end, la star a offert un bain de foule à ses fans samedi et dimanche. Elle a fait une séance de dédicaces et de selfies avec des enfants puis est sortie par le toit ouvrant de sa voiture pour saluer la foule.

© REPORTERS



© REPORTERS



© REPORTERS



© REPORTERS