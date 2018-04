La mauvaise passe se poursuit pour Céline Dion. Alors qu’elle a dû annuler ses concerts en raison de ses problèmes d’oreille ("Elle entend sa propre voix de façon anor­ma­le­ment forte, explique au Journal de Montréal sa professeur de chant, Johanne Raby . Elle entend son cœur battre très fort et sa respi­­ra­­tion très forte. […] Elle ne peut pas entendre le piano et les instru­ments. Donc chan­ter devient impos­sible pour elle") et qu’elle ignore quand elle remontera sur scène ("Mais ce qui est sûr, c’est qu’elle chan­tera à nouveau", confie son danseur Pepe Munoz), voilà qu’elle enregistre une autre nouvelle mi-figue mi-raisin.

Le bon côté, c’est que sa propriété de Jupiter Island, au large de la Floride, qu’elle mettait en vente depuis quatre ans, a enfin trouvé un acquéreur. Mais pour cela, elle a dû accepter un rabais de 47 % ! Ce qui correspond à un rabais de 33,5 millions $.

L’île privée et la villa de 10.000 m², qui comprend 13 chambres, 14 salles de bain (une pour ceux qui ne dorment pas sur place, on imagine…), une piscine, un terrain de tennis, une salle de cinéma, une salle de jeux avec billard et un salon avec vue panoramique sur l’océan a finalement été acquise pour 38,5 millions $. Une somme plus que coquette. Mais pas sûr qu’elle suffira à remonter le moral de la star au repos forcé : initialement, la propriété était estimée à 72 millions $.