"Nous avons le regret de vous informer que les spectacles de Céline prévus du 27 mars au 18 avril sont annulés ", peut-on ainsi lire sur ses réseaux sociaux au sujet des concerts à Las Vegas de la diva canadienne (qui aura bientôt 50 ans).

Depuis plus d’un an, Céline souffre d’un trouble à l’oreille moyenne connu sous le nom de trompe d’Eustache Patulous. Jusqu’à maintenant, Céline avait réussi à soulager ses symptômes grâce à des traitements variés sous forme de gouttes. Mais depuis quelques semaines, ces traitements ne font plus effet, obligeant Céline à subir une intervention chirurgicale minimalement invasive."