Eddy et Nelson Angélil fêtaient leur anniversaire ce mardi 23 octobre.





Une sacrée ambiance. Pour souffler leurs huit bougies, Eddy et Nelson ont pu compter sur la bonne humeur éternelle de leur maman Céline Dion. Leur grand frère René-Charles, chanteur à ses heures, était aussi de la partie.

"Vous me rendez fière à tous les jours"

C'est avec une beaucoup d'émotion que la diva canadienne a partagé une photo de la fête sur Instagram. "Mes chers garçons, vous avez 8 ans aujourd’hui et vous me rendez fière à tous les jours. Je vous aime de tout mon coeur et je vous souhaite un très joyeux anniversaire ! Maman", a-t-elle écrit sur le réseau social.