Pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué, Céline Dion a littéralement changé de look depuis la mort de son mari René. On la savait modeuse, on connaissait son amour immodéré pour les chaussures, mais la star n'était pas spécialement considérée comme une "fille à suivre" dans la mode.

Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Céline Dion enchaîne les looks audacieux, signés par les plus grands couturiers, décroche ses tickets VIP pour les défilés haute couture parisiens, poste un tas de photos plus stylées les unes que les autres sur son compte Instagram.

Dans la continuité de cette nouvelle passion pour la mode, la diva a eu l'honneur d'un shooting mode pour Vogue à Paris. "Je veux être traitée comme un mannequin", c'était la seule condition de Céline pour le shooting (...) Et elle a réalisé son souhait", explique Vogue sur son compte Instagram.

On y voit une photo de Céline Dion perchée sur une échelle dans un tailleur gris Dior haute couture.

Le résultat du shooting pour Vogue, qui s'est poursuivi place Vendôme et à l'hôtel Ritz, sera publié d'ici quelques jours sur le site du magazine.