Le temps passe, les acteurs changent, ils n'ont plus un physique de "jeune premier" mais se défendent toujours aussi bien côté charme, si pas plus pour certains! Retour en images sur ces hommes qui ont dépassé parfois largement la soixantaine et qui prouvent que l'âge n'est qu'un chiffre somme toute relatif.





Pierce Brosnan, 64 ans

Il a incarné des années durant l'élégance flegmatique de James Bond. Pierce Brosnan avec ou sans barbe reste d'une classe folle. Et ce n'est pas sa femme Keelie Shaye avec qui il est marié depuis 2001 qui le démentira ! © Reporters



Jeff Bridges, 67 ans

Cela a du (très) bon le mindfulness : grand amateur de cette discipline de bien-être, l'acteur a adopté barbe et cheveux longs depuis quelques années et il n'a jamais paru si jeune ! The Dude est mariée à Susan Geston depuis 1977 et avec leurs trois filles, ils forment une team gagnante. © Reporters

Tom Hanks, 61 ans

On ne le voit pas vieillir cet acteur. Et pourtant, quelle carrière impressionnante... A tel point que la National Archive Foundation l'a choisi hoisi pour être le lauréat 2017 du prix Records of Achievement . Son travail dans des films tels qu’"Il Faut Sauver le Soldat Ryan", "Apollo 13" et "Le Pont des Espions" reflètent les moments clés de l'histoire américaine. Le prestigieux prix est en fait attribué aux personnes qui apportent une grande connaissance de l'histoire des États-Unis grâce à leur travail. L'adorable acteur de l'avis de tous ceux avec qui il travaille, est marié depuis 29 ans à Rita Wilson. © Reporters

Antoine De Caunes, 63 ans

Lui, c'est le mystère De Caunes : il ressemble toujours à un jeune homme à 63 ans passés. Est-ce sa fantaisie déjanté qui lui donne cette forme olympique ? Avec Daphné Roulier, ex-journaliste de Canal+, ils comptent 12 ans d'amour et de complicité (et un garçon, Jules) © Reporters

Kevin Costner, 62 ans

Il vit sa vie tranquille et les années passent sur lui avec douceur. Kevin Costner, en couple avec Christine Baumgartner depuis 13 ans, continue à tourner et à faire de la musique avec son groupe, ça le maintient en forme on dirait ! © Reporters



Gérard Lanvin, 67 ans

Il a pris de la bouteille Gérard Lanvin et son physique de beau gosse gouailleur a pris quelques coups sur les chemins de la vie. Mais désormais réconcilié avec lui-même, il apparaît apaisé même si toujours aussi droit dans ses bottes, à l'image d'un Lino Ventura. © Reporters

Richard Gere, 67 ans

Il ne quitte plus sa compagne italienne Alejandra Silva et apparaît partout enjoué et disponible pour ses fans. Bouddhiste engagé, on va le revoir bientôt dans "Norman" © Reporters

Thierry Lhermitte, 64 ans

On le voit de plus en plus dans des séries françaises. Préférant le style casual que les smokings, Thierry Lhermitte cultive une élégance décalée et ses yeux bleus font le reste ! © Reporters



Harrison Ford, 75 ans

Il fait de la moto, pilote un avion, continue à tourner et a un taux de sexitude toujours très haut. Avec Calista Flockhart, il forme un couple discret et stable, Harrison Ford a tout bon. © Reporters

Daniel Auteuil, 67 ans

On arriverait presque à oublier qu'il faisait le petit rigolo dans la bande à Claude Zidi, il y a plus de 40 ans ! © Reporters



Mel Gibson, 61 ans

Le héros de "L'arme fatale" s'est perdu dans les méandres de l'alcool mais avec "Tu ne tueras point" il a fait un come-back réussi à Hollywood. Il porte beau ses 61 ans et pouponne son 9e enfant né en janvier 2017 avec sa compagne Rosalind Ross. © Reporters

Denzel Washington, 62 ans

Yeux expressifs, charme fou, décontraction, Denzel Washington est en plus un acteur engagé. On l'a vu dans Malcolm X, Hurricane Carter, Flight, Le Plus beau des Combats, The Great Debathers ou encore Philadelphia. Il est le deuxième Afro-Américain, après Sidney Poitier, à avoir remporté l'Oscar du meilleur acteur, pour son rôle de policier pourri dans le thriller Training Day. En février dernier, il a loupé de peu la statuette pour son rôle intense dans "Fences" qu'il a réalisé. © Reporters

Jacques Audiard, 61 ans

Ombrageux, secret, le réalisateur et fils de... a ce charme intense qui fait qu'on le remarque où qu'il aille. © Reporters

François Cluzet, 61 ans

Plus ça va, plus il semble rajeunir François Cluzet. Son secret : son air plutôt dur qui s'efface directement dès qu'il affiche son sourire de gamin ! © Reporters

Morgan Freeman, 80 ans

La classe à 80 ans et encore des rôles à la hauteur de sa démesure. Morgan Freeman est une légende ! Il est carrément impressionnant. © Reporters

Bruce Willis, 62 ans

L'inoubliable David Addison de la série "Clair de Lune" (Moonlighting") semble avoir eu plusieurs vies. Désormais heureux auprès de Emma Heming, on l'a encore vu il y a peu s'amuser comme un gamin avec ses enfants à Disneyland. Mieux vaut se passer de cheveux que montrer qu'on en a peu, c'est la devise de Bruce Willis depuis des années et cela l'a bien aidé à passer le cap de la soixantaine sexy ! © Reporters

Samuel L. Jackson, 68 ans

Il a toujours incarné des personnages à haute densité ajoutée et dans la vie, Samuel L. Jackson n'est pas non plus le farceur de service ! On devrait le revoir dans un film Marvel en 2018, il y reprendra son rôle de Nick Fury. A 68 ans, il en impose toujours autant. © Reporters



Jean Reno, 69 ans

Il fêtera ses 69 ans le 30 juillet prochain : l'imposant Jean Reno a toujours eu plusieurs facettes : on ne l'oubliera jamais dans Le Grand Bleu ni dans Léon. Son physique hors du commun fait du Frenchie d'origine espagnole une valeur toujours aussi sûre du cinéma français. Six fois papa (son petit dernier Dean a à peine 6 ans) il file le parfait amour depuis 2005 avec la belle Zofia Borucka. © Reporters

Robert de Niro, 73 ans

Le Taxi Driver est devenu un géant d'Hollywood, un monstre sacré qui inspire encore et toujours les jeunes acteurs. Après quelques années de laisser-aller, il a sacrément retrouvé la forme aux côtés de son épouse Grace Hightower. Et regardez-le comme il est impressionnant en égérie Ermenegildo Zegna (photo de gauche) !

© Reporters



Dennis Haysbert, 63 ans

Avec ses yeux de velours, il en jette toujours autant ! On ne l'a jamais oublié dans 24h chrono en président des Etats-Unis, un David Palmer qui savait faire face au danger avec Jack Bauer !

© Reporters

Tom Selleck, 72 ans

L'effet moustache agit toujours pour l'acteur qui, on l'avoue, a pris un peu d'embonpoint mais garde le sourire et l'oeil qui frise ! Il restera à jamais Thomas Magnum, l'homme à la Ferrari rouge de Hawaii... © Reporters



Gérard Darmon, 68 ans

Avec son visage long, ses yeux un peu tombants et son physique filiforme, Gérard Darmon aurait pu passer à côté des rôles d'homme à femmes. Et pourtant non, tout est question d'attitude ! Et dans Le Coeur des hommes, il semble s'incarner lui-même ! © Reporters



Fabrice Lucchini, 64 ans

Il vieillit bien Fabrice Lucchini, lui qui s'est toujours réfugié derrière son verbe pour cacher son physique un peu quelconque... Désormais, il a fait la paix avec lui même et cela lui va parfaitement. © Reporters