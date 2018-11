Dans une interview accordée à US Weekly, Emma Watson, qui incarnait Hermione Granger, a avoué qu'elle côtoyait encore très souvent son ancien collègue... Tom Felton, qui jouait Drago Malefoy.

", a-t-elle expliqué. Début novembre, la comédienne britannique de 28 ans avait posté, sur Instagram, une photo et une story d'elle et de Tom Felton à Venice Beach, en Californie.Celles-ci avaient fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, réjouissant tous les fans des deux acteurs et de la saga.