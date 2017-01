Plus riches et plus célèbres, oui. Mais les célébrités n'ont pas besoin de grand chose pour être heureuses. Elles nous l'expliquent.

Nicole Kidman





“Mes filles me donnent des raisons de sourire tous les jours. Elever Faith et Sunny (Sunday), c’est ma priorité. Regarder ma gamine aînée aller à l’école, aimer apprendre, poser des tas de questions sur tout, ce sont des choses très précieuses pour moi ! Je pense que plus l’on vieillit moins on s’encombre de choses artificielles et superficielles. On ne recherche que les bonheurs simples. Quand je me réveille le matin et que je vois mes filles se préparer, se coiffer, cela me met tout de suite de bonne humeur !”

Marion Cotillard

“Le rire, je l’ai découvert en regardant mes parents. Ils étaient des acteurs de théâtre et moi, à chaque fois que je les voyais raconter des histoires à des gens, cela me donnait la chair de poule ! Dans le sens positif du terme. Mon père était mime. Un mime qui a connu un énorme succès et qui a voyagé aux quatre coins du monde. Il possédait sa propre compagnie. L’idée, à mon tour, de faire vibrer les gens, de les toucher de l’intérieur, de les faire rire, de les faire pleurer, vient de là !”

Sienna Miller





“On me parle souvent de mon sourire mais ce sourire mais, vous savez, il m’a aussi donné du fil à retordre. Plus jeune, j’avais l’impression d’avoir un cintre dans la bouche. Il faut dire que j’avais un peu les dents du bonheur. Mes parents ont consulté et il m’a fallu à une époque me résigner à porter un appareil dentaire. Je conseille donc fortement les petites filles à ne jamais sucer leur pouce… sinon voilà ce qui arrive ! (rires) Je me souviens que lorsque j’ai fait mes premières couvertures, notamment celle de Vogue, on me reprochait d’avoir trop de dents ! Comme si j’étais une extraterrestre. (rires) Je fais très attention à mes dents car une actrice, et qui plus est un mannequin, qui ne sourit pas, c’est vraiment suspect !”

Denzel Washington





“Les tartes aux pommes de ma femme ! Il n’y a rien de mieux pour me donner le sourire. C’est aussi regarder sourire celle qui partage ma vie depuis tant d’années. ! On sent tout l’amour du monde dans son regard également. J’aime aussi jouer au golf. Ce qui me fait kiffer, c’est de réussir un bon parcours sous un beau soleil. Et à la fin de la journée, d’organiser un barbecue avec des amis en écoutant du rock des années 50 ! Bien entendu, c’est moi qui suis chargé de faire griller les saucisses !”

Eddie Redmayne





“Vous connaissez Frank, l’ourson ? Lorsque j’ai commencé à voyager avec Hannah, ma petite fille, je suis tombé sur cet ours en peluche qui était disponible à la vente sur le magazine de bord de la compagnie EasyJet. On pouvait gagner des vols gratuits et des cadeaux si on prenait des photos de Frank dans différents endroits de la planète. Depuis, Frank participe à tous mes voyages. Il se tient à carreaux dans ma petite valise de globe-trotters. À l’heure où je vous parle, il n’a jamais voulu prendre la poudre d’escampette !”