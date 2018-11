People Avant de devenir des stars affirmées même nos amis les "pipole" ont souffert sur les bancs de l’école.

Plus personne n’ignore, aujourd’hui, que le harcèlement existe dans les cours d’école. Ni que ces humiliations, intimidations ou agressions répétées engendrent une grande souffrance chez les élèves qui les subissent. De nombreux facteurs comme notamment l’identité de la personne, son apparence physique, sa personnalité et sa psychologie peuvent être propices au harcèlement scolaire car les enfants et adolescents y apportent, en général, beaucoup d’importance. En attendant, le phénomène du cyber-harcèlement a pris de l’ampleur avec le développement des nouvelles technologies qui apparaissent de plus en plus tôt dans la vie des plus jeunes. Il est important d’en parler si on en est victime.

En effet, les conséquences chez les victimes sont démultipliées et dramatiques. Mais n’allez pas croire que seule une certaine catégorie de personnes est victime de brimades en classe. Pour preuve, avant de devenir des stars affirmées, même nos amis les pipole ont souffert sur les bancs de l’école ou entre deux cours. Nous avons interviewé quelques-uns de ces harcelés célèbres. La plupart ont accepté de témoigner. Mieux, leurs réponses sont parfois assorties de conseils…