"Mes animaux et l’amour de ma vie en sont sortis sains et saufs et c’est tout ce qui importe maintenant", a écrit Miley Cyrus au sujet de l’incendie qui a ravagé plusieurs maisons de stars en Californie.

"Ma maison n’existe plus mais les souvenirs avec ma famille et mes amis sont toujours là." Le Camp Fire au nord et le Woolsey Fire au sud ont en effet détruit plus de 61.000 hectares et plus de 12.600 maisons depuis le 8 novembre. On dénombre aussi 66 morts et plus de 800 disparus. L’incendie a notamment provoqué l’évacuation de Malibu, une station balnéaire huppée où vivent plusieurs personnalités.

"Je suis rentré dans ma maison de Malibu après l’évacuation", écrit l’acteur Gérard Butler dont la résidence a été dévastée. "La Californie a le cœur brisé. Je suis inspiré comme jamais par le courage, l’esprit et le sacrifice des pompiers. Merci." Si la somptueuse demeure du couple Kim Kardashian et Kanye West a été épargnée de justesse grâce à des pompiers privés, ce n’est pas le cas du chanteur Robin Thicke dont la maison a aussi été réduite en cendres. Reporters

Celle de Miley Cyrus

© D.R.



Celle de Kim Kardashian et Kanye West

© D.R.



Celle de Gérard Butler

© D.R.



Celle de Robin Thicke