La duchesse de Cambridge a fait une confidence à une fan lors d'un événement à Essex ce 30 octobre.





« All you need is love, » chantaient les Beatles. Un slogan que Kate Middleton applique au quotidien avec ses bouts de chou. C'est ce qu'elle a confié lors d'un événement sportif organisé par la Royal Foundation.

"Les câlins sont très importants"

Entre deux parties de tennis, un sport que la duchesse affectionne tout particulièrement, Janet Emery est venue lui demander un câlin, explique Hello! Magazine. La serrant dans ses bras, la maman de George, Charlotte et Louis lui a dit : « Les câlins sont très importants. C'est ce que je dis à mes enfants tous les jours ». Une formule digne de Lady Di.