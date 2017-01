Elle s'appelle Sistine et connaît une belle ascension dans le monde de la mode.

Mannequin depuis déjà plusieurs années, la jeune femme de 18 ans vient d'intégrer la prestigieuse agence IMG Models. Son premier grand défilé, c'était en décembre pour Chanel. Aujourd'hui, Sistine fait le buzz en se trémoussant vêtue uniquement de sous-vêtements dans une vidéo tournée pour le LOVE Magazine. Elle est en passe de détrôner son célèbre papa, Sylverster Stallone dans la sphère de la célébrité.

Dimanche dernier, Sistine n'est pas passée inaperçue non plus lors de la cérémonie des Golden Globes. Son père semblait même invisible en se pavanant à ses côtés, mais aussi aux côtés de ses deux autres filles, Sophia (20 ans) et Scarlet (14 ans), et de son épouse, toutes canons également. D'ailleurs, les trois soeurs ont été nommées Miss Golden Globes 2017. Déjà bien habituées au tapis rouge, elles ont attiré toutes les caméras, vêtues de noir. Leur styliste pour la soirée ? Leur maman Jennifer Flavin.