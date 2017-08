La ressemblance avec sa maman est frappante !

Nelly a 25 ans. Et elle a les mêmes yeux bleu azur que sa maman, son visage angélique et le regard vif de son papa. La jeune femme est très discrète et a décidé de ne pas suivre le chemin de ses célèbres parents. Très discrète sur sa vie de famille, sa mère Emmanuelle Béart n'a cette fois pas résisté à l'envie de poster cette jolie photo de sa fille sur Instagram pour lui souhaiter de bonnes vacances.

Nelly est née lorsque l'actrice était en couple avec Daniel Auteuil. Ils s'étaient rencontrés en 1984 sur le tournage de L'amour en douce. Contrairement à sa soeur aînée (fille de Daniel Auteuil), elle ne prend pas le chemin du cinéma. Protégée par ses parents, jamais trimbalée sur les plateaux (sauf dans les coulisses des théâtres pour la beauté des textes), elle a choisi l'université et le droit de la propriété artistique.

© Montage avec Reporters