Ce mardi 4 septembre, la chanteuse Beyoncé souffle sa 37ème bougie.





A cette occasion, sa mère, Tina Knowles, a dévoilé une photo trop mignonne de la star alors qu’elle n’avait que quatre mois, accompagnée d’un beau message. « Un joyeux anniversaire à la plus gentille personne, qui a le plus beau, le plus généreux et le plus aimant des cœurs. Et si talentueuse », commence la grand-mère de Blue Ivy, Sir et Rumi. « Toujours en train de penser, organiser, analyser et réfléchir à comment tu peux rendre meilleur tout ce que tu entreprends »,