La princesse Mabel a fait sensation en robe rouge et casquette aux côtés de la princesse Beatrix des Pays-Bas.





A Amsterdam, elle a assisté aux Prince Claus Awards en compagnie de la princesse des Pays-Bas Beatrix le 6 décembre dernier. La princesse Mabel fait pourtant peu d'apparitions publiques aux Pays-Bas. Normal pour cette princesse qui habite depuis longtemps à Londres.

Agée de 50 ans (elle a soufflé ses bougies le 11 août dernier), Mabel est la veuve de Friso, le frère cadet du roi Willem Alexander. La princesse née Mabel Martine Wisse Smit est originaire d'un village non loin de La Haye.

Le drame va frapper sa famille lorsque Friso chute à ski le 17 février 2012 dans une avalanche alors qu'il se trouve à Lech pendant les vacances d'hiver traditionnelles de la famille hollandaise dans les Alpes autrichiennes. Plongé dans un coma artificiel, le prince va finalement décéder 18 mois plus tard, au lendemain du 45e anniversaire de son épouse.

Une femme engagée

© REPORTERS



Mabel vit toujours à Londres avec ses deux filles Luana, née le 26 mars 2005, et Zaria, née le 18 juin 2006. Diplômée en économie et en sciences politiques à l'université d'Amsterdam, la princesse a toujours été une femme engagée : au Royaume-Uni, elle a lancé l'association «Girls Not Brides: The Global Partnership to End Child Marriage», qui agit dans le monde contre le mariage forcé des enfants et des adolescentes. Elle est aussi impliquée dans la lutte contre le VIH et la promotion du droit pénal international. Après la mort de son mari, elle a repris progressivement ses engagements humanitaires et entretient des liens toujours amicaux avec sa belle-famille royale.

Ainsi était-elle venue à la présentation des Prix Prince Claus qui récompensent des personnalités et des organisations "visionnaires pour l’excellence et le caractère innovateur de leur travail dans le domaine de la culture et du développement". C'est le prince Constantijn qui en était le maître de cette cérémonie. Son apparition dans une robe rouge, casquette vissée sur la tête et sourire aux lèvres a fait sensation. La princesse Beatrix (qui a abdiqué de son titre de reine en 2013) était heureuse de l'avoir à ses côtés.

La cérémonie a réuni non seulement Beatrix et Mabel mais également la reine Maxima qui portait un ensemble bleu et jaune d'or signé de la maison belge Natan.