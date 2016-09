Chanel, de mère en fille

People

En 1991, Vanessa Paradis devenait l’égérie du parfum Coco de Chanel. On se souviendra d’ailleurs toujours du spot télévisé dans lequel l’interprète de Joe, le taxi tient le rôle d’un petit oiseau dans une cage qui, installé sur un trapèze, siffle Stormy Weather, classique américain. Le détail qui fait la différence : la bouteille de Coco qu’elle tient dans les mains comme un trésor.

Aujourd’hui, 25 ans plus tard, sa fille âgée de 16 ans, Lily-Rose Depp, prend le relais avec la fierté incontestée de la griffe, le nouveau Chanel n°5, intitulé L’Eau. On peut difficilement faire mieux… C’est d’ailleurs avec étonnement que l’on s’aperçoit combien la jeune femme ressemble à sa mère dans le spot publicitaire de la marque qui vient d’être dévoilé au grand public.

Deux teasers sont disponibles. Dans le premier, plus réservée, la fille de Johnny Depp apparaît avec une blouse rouge et un chignon décoiffé. Dans le second, elle apparaît en gros plan, les cheveux lâchés avec une ampoule dans les mains. Les spots publicitaires de la marque de luxe ne risquent, encore une fois, pas de passer inaperçus…