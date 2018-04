L'acteur américain et sa compagne ont annoncé la nouvelle ce mardi 3 avril via un communiqué publié sur leur compte Instagram respectif.

"Cela fait bizarre de devoir partager cette nouvelle avec tout le monde, mais c'est une conséquence de la vie que nous avons choisie (...) Nous avons choisi de nous séparer. Nous sommes tombés amoureux il y a des années et nous avons fait un magnifique voyage ensemble. Rien n'a changé dans la manière dont nous nous aimons, mais l'amour est une magnifique aventure qui nous a conduits sur des chemins différents. Il n'y a pas de secrets ou d'événements salaces à la base de notre décision. Nous sommes juste deux meilleurs amis qui avons réalisé qu'il était temps de prendre de l'espace et d'aider l'autre à vivre la vie la plus merveilleuse qui soit. Nous sommes toujours une famille et nous serons toujours des parents dévoués pour Everly (ndlr : leur fille de 4 ans)."

L'ex-couple s'était rencontré sur le tournage de Sexy Dance en 2006. Acteurs et danseurs tous les deux, ils s'étaient rapidement trouvés de nombreux points communs. A tel point qu'ils avaient fini par se marier le 11 juillet 2009 à Malibu. Quatre ans plus tard, une petite fille nommée Everly Elizabeth Maiselle était venue agrandir leur famille.

Le moins qu'on puisse écrire est qu'il s'agit d'une séparation surprise étant donné qu'il y a quelques mois encore le couple s'échangeait des déclarations enflammées sur les réseaux sociaux...

© reporters