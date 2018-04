Fini la coupe garçonne et rock ? Charlene de Monaco est apparue au dîner de Gala du Second Riviera Water Bike Challenge avec une coupe plus longue et plus sage que celle à laquelle elle nous avait habitués ces dernières années.

La princesse est restée fidèle à son modèle de robe de prédilection par contre, une robe asymétrique signée bleue signée Ralph Lauren qui met en valeur ses épaules bien dessinées.

La princesse est venue à ce dîner de gala sans son époux mais avec son frère, Gareth Wittstock.

La course nautique de 21 kilomètres au large du littoral de la principauté aura lieu le 17 juin 2018. Avec un participant célèbre, Ian Thorpe.

© REPORTERS