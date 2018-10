A 40 ans, quand Charles Aznavour rencontre Ulla, une toute jeune et belle Suédoise de 23 ans dans une boîte de nuit parisienne, il ne sait pas encore que ce sera pour la vie...



Ils ont commencé à se fréquenter il y a près de 53 ans et on fêté leur 50e anniversaire de mariage en janvier de cette année : le chanteur arménien aux yeux si noirs et aux cheveux si bruns est tombé amoureux de la blonde et suédoise Ulla Thorsell au beau milieu des années 60... et au beau milieu de la nuit, dans une boîte parisienne. Pourtant... ça n'était pas gagné !

Deux mariages, deux divorces

© Evelyne Plessis, la deuxième femme de Charles Aznavour, ici en 1956 à Saint-Tropez - Reporters



Le jeune chanteur s'est d'abord marié avec Micheline Rugel Fromentin, une chanteuse qu’il épousa le 16 mars 1946 et qui lui donna une fille, Patricia, dite Seda, puis un fils appelé Charles, comme son père. Cinq ans plus tard, ils divorcent. L’année suivante, Charles Aznavour partage la vie d’une autre chanteuse, Evelyne Plessis qu'il épouse en septembre 1955. Durant cette union naîtra Patrick, fruit d'une relation extra-conjugale de Charles Aznavour avec une chanteuse nommée Arlette. Patrick décédera à 25 ans. Le couple s'installe à Montmartre, plutôt à la dure, c'est un peu la vie de "Bohème" comme il le chantera un peu plus tard et qui va lui valoir le succès ! Mais le chanteur poursuit sa route artistique et, peu à peu, de sa timide carrière éclot naît la notoriété: les tournées, les télés et la renommée vont avoir raison de leur amour : le couple divorcera quelques années après s'être marié.





Pas fait pour être seul

© En 1970 avec Ulla en vacances - Reporters



Charles Aznavour va alors connaître une période mouvementée. Il croque sa vie de célibataire à pleines dents : le petit homme d'1.65m au long nez et à l'oeil rond plaît aux femmes, c'est un fait ! Le succès, l'assurance, la confiance en lui, l'humour, la voix font de lui un homme convoité. Et il ne se prive pas de courtiser les femmes qui l'intéressent. Même son côté macho n'est pas un frein à l'époque ! Mais au final, cette vie-là n'est n'est pas pour lui. Celui qui chante l'amour, le vrai, à longueur de chanson en a besoin pour son équilibre personnel ! Dans un coin de son esprit, il recherche l'âme soeur. Et va le trouver... en boîte de nuit en 1966. La belle a une beauté glacée et peu démonstrative, elle est suédoise. C'est le coup de foudre mais aussi le coup de folie. Car si le couple se marie le 12 janvier 1968 selon le rite grégorien en l’église arménienne de la rue Jean-Goujon à Paris, il s'est auparavant marié "à l’américaine" à Las vegas le 11 janvier 1967 ! Il avait à cette époque 42 ans, elle en avait 25.





"Je l'ai préservée"

© Avec leurs chiens Tango et Misty dans leur maison des Yvelines - Reporters



Le petit par la taille Charles Aznavour vivra aux côtés de la longue Ulla pour toujours. Revenant sur sa vie amoureuse pour Télé 7 Jours, il aura ces mots : "J'ai été marié trois fois. La première fois, j'étais trop jeune. La deuxième fois, j'étais trop bête. La troisième fois, j'ai épousé une femme qui vient d'une culture différente, plus stricte". Pour elle, il a aussi réfléchi sur lui-même : "Je me suis débarrassé de ce qui me rend fier de moi. Quand on a 25 ans et qu'on est fier de ce qu'on vous a donné, ça va. Mais après, il faut être différent. Imaginez-vous la vie de la femme d'un artiste qui ne pense qu'à lui-même ?", s'interrogeait-il dans les colonnes du Figaro en décembre 2017.

Pour elle aussi, il n'a jamais poussé, comme l'ont fait de nombreux artistes, sa vie privée en avant : "Celle qui est mon épouse depuis cinquante-deux ans, je l'ai préservée. Elle n'aime pas être vue dans le public, être prise en photo. Elle m'a fait beaucoup de bien. Elle est protestante, elle fait les choses différemment. Et moi je lui ai appris la folie", racontait-il encore au Figaro.

Ulla lui aura appris la tolérance et la tempérance : "J'ai appris des choses, la tolérance, notamment. Je ne dirais pas qu'elle m'a changé, car c'est difficile de me changer. Mais elle m'a régulé, m'a mis sur un bon rail", exprimait-il à ce sujet à Télé 7 Jours.





Jamais l'un sans l'autre

© En 2009, chez eux, tranquilles - Reporters



Ensemble, Charles et Ulla ont eu trois enfants : Katia, née en 1969, Misha en 1971 et Nicolas six ans plus tard. Et ensemble, ils ont traversé les épreuves, les joies et la carrière immense du chanteur. Lui en avant, elle juste derrière. Toujours.

Charles Aznavour a-t-il eu une histoire d'amour cachée ? C'est son épouse, Ulla qui a répondu à cette question : "La maîtresse d'Aznavour, c'est son travail"...