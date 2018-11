On a rarement vu le prince Charles aussi attendri et naturel qu'avec le dernier-né de ses petits-enfants !





Décidément, le prince de Galles et le petit Louis forment un duo complice ! On avait déjà vu le prince Charles jouer avec le dernier né de ses petit-enfants alors que le petit était dans les bras de sa maman Kate Middleton . Une photo craquante largement commentée dans les journaux et sur les réseaux sociaux.

Cette fois, c'est une photo où Charles, plein de tendresse, porte le bébé tout sourire dans ses bras dans les jardins de Clarence House.

Une photo prise par Chris Jackson, photographe qui n'est autre que le mari de la styliste personnelle de Kate Middleton. Cette photo fait partie d'un portfolio que le Sunday Times Magazine consacre au prince de Galles à l'occasion de ses 70 ans. Elle est sous-titrée "Grandpa Wales" : c'est le nom que George et Charlotte donnent à leur royal grand-père : Bon-Papa de Galles !

Une autre photo qui n'avait pas été diffusée jusque-là montre également le petit Louis tendre le bras pour attraper son grand-père, qui en rit, lors de la série de photos officielles avec sa famille, rendue publique pour son anniversaire le 14 novembre dernier.