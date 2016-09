Chloé Grace Moretz: le nouvel Hollywood, c’est elle!

People

Elle a 19 ans à peine mais déjà toute une vie d’actrice derrière elle. Sous sa blondeur, Chloé Grace Moretz sait ce qu’elle veut et ne s’en laisse pas conter. Son ravissant sourire n’étant qu’un leurre pour embrouiller ceux qu’elle croise. "Je suis très honorée d’être celle qui, cette année à Deauville, représente le jeune Hollywood , dit-elle. C’est un prix, mais pas vraiment. Juste une reconnaissance de mon travail. Je travaille depuis douze ou treize ans et cette récompense, c’est juste, à mes yeux, une manière de me dire que les gens regardent mes films. Que je n’ai pas fait tout ça en vain" , s’amuse-t-elle.

Heureuse d’être là et pour de bonnes raisons, loin de celles qui l’ont vue, pas plus tard qu’il y a quelques jours, faire la Une des tabloïds (elle était la petite amie du fils Beckham…), Chloé a décidé de savourer ses quelques heures sur la côte normande. "J’ai la chance d’être bien entourée", dit-elle, quand il s’agit de comprendre comment elle garde la tête sur les épaules. "Ma maman et mes frères (quatre, NdlR) sont de très bons conseils et, en plus, ils ont bon goût en matière de cinéma !"

Mais pour être tout à fait honnête, et Chloé ne se gêne pas pour partager son secret, c’est qu’elle refuse de tourner dans des films qui lui feraient honte. "Je ne me suis jamais sentie enfermée dans un genre. La comédie, le drame, le thriller… Je fais ce qui me plaît et, surtout, je dis oui à des personnages qui vont m’en apprendre un peu plus sur moi-même."

Alors, oui, dit-elle en haussant le ton, c’est un business difficile, où il faut se battre. "Mais quand je mets dans la balance le positif et le négatif, c’est de ce côté que ça penche, vers les belles choses. J’ai une chance incroyable, je suis bénie des Dieux", ajoute la jeune femme, qui ne cache pas avoir été élevée dans une famille très catholique.

De Martin Scorsese - "c’est un homme charmant, tellement respectueux de chacun, des techniciens aux stars…" - à Julianne Moore qu’elle décrit comme une seconde maman ("on se parle une fois par semaine, elle me donne plein de conseils"), Chloé semble n’avoir que des anges gardiens à Los Angeles.

Et c’est encore l’un d’eux, sans doute, qui l’a poussée à accepter le rôle principal dans Brain on fire, adapté du livre de Susannah Cahalan. "Pas de maquillage, pas d’explosions, pas d’aliens. Juste moi, la caméra et des émotions, dit-elle joliment. C’est le personnage le plus réel qu’il m’ait été donné de jouer. C’était d’ailleurs assez effrayant d’être à ce point vulnérable. Être perdu dans ses propres névroses, ses questionnements, ça me change."

Et si elle n’a que 19 ans - comme elle aime à le souligner avec humour - Chloé Grace Moretz regarde le monde avec beaucoup de réalisme. "On vit entouré de violence, dit-elle. Bien sûr, le film Kick Ass, dans lequel j’ai joué, est très dur, mais c’est l’adaptation d’une BD qui l’est tout autant. Et puis, le monde est violent… Très sincèrement, je pense que je ne serai pas la jeune femme que je suis aujourd’hui si je n’étais pas passée par cette case-là."

Elle a débité tout ça sans respirer. Comme si ça devait sortir, un jour où l’autre. Elle reprend. "Je pense que c’est plus difficile aujourd’hui que quand j’ai commencé. Dans le business, en 2016, c’est terrifiant pour les mômes qui veulent se lancer. Comment rester soi-même ? Comment ne pas succomber aux réseaux sociaux, ne pas rougir d’une photo de vous en bikini ? Je sais que ça peut paraître idiot de dire ça, mais il ne faut jamais faire autre chose que ce que votre cœur dit de faire."