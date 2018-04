La mannequin phare des nineties fait le point dans le magazine Town & Country.





Après avoir consacré sa vie à sa carrière de mannequin, Cindy Crawford, 52 ans, gère désormais la carrière prometteuse de ses deux beaux enfants, Kaia, 16 ans, et Presley, 18 ans. L’occasion pour celle qui ne croyait pas en sa longévité de regarder dans le rétroviseur. Et d’émettre quelques regrets…

Les shootings qu'elle regrette

« J’ai fait des photos nues, beaucoup même. Les seules que je regrette sont celles que l’ont m'a persuadée de faire », avoue le sex-symbol de toute une génération. Alors que ses enfants enchaînent déjà les shootings et les défilés, elle souhaite de ton son cœur qu’ils soient forts et indépendants. « Je veux qu’ils ne puissent jamais se dire ‘Mon dieu, j’aurais aimé ne pas avoir fait ça’. Je veux qu’ils aient la force de répondre, ‘Je m’en vais’ », dit-elle au magazine.

Une maman qui sort les crocs

Pourtant, Cindy Crawford admet qu’elle n’a pas été directement concernée par les remous de l’affaire Weinstein. « J’ai énormément de chance, car je n’ai pas d’histoire #MeToo à raconter ». En ce qui concerne Kaia et Presley, elle confie ne pas se faire un sang d’encre, mais être toujours prête à intervenir. « Mes enfants sont choyés dans ce milieu, car ce ne sont pas des inconnus. Les gens savent que je viendrai à leurs trousses si jamais on les embrouille », prévient celle qui les conseille au quotidien. Supermodel et super maman.