"Jeremstar dit vrai", a confirmé Thomas Vergara au site Non Stop People, au sujet de leur rupture sur le tournage des Aventures de Nabilla en Australie.

Sans préciser toutefois s’il s’agissait d’une séparation temporaire ou définitive pour les amants terribles. Il faut dire que le couple n’en est pas à sa première dispute "sanglante". En cause cette fois-ci ? Un énième refus de Thomas de s’engager avec sa compagne pour la vie, elle qui après cinq ans de relation rêve de construire une famille et de se marier. "Nabilla est au plus mal et clairement à bout actuellement, révélait le blogueur Jeremstar , prise entre ses sentiments pour Thomas et sa frustration de ne pas pouvoir concrétiser ses rêves de famille".