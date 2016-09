Comme Léa Seydoux, Marion Cotillard est enceinte

People





L'actrice qui ne s'est pas ménagée ces derniers mois est à l'affiche de 4 films très attendus pour cet automne et va commencer tout prochainement le tournage du prochain Arnaud Desplechin, "Les fantômes d'Ismaël".

On va la voir dans "Assas­sin's Creed" de Justin Kurzel avec Michael Fass­ben­der, dans "Alliés", de Robert Zeme­ckis avec Brad Pitt et dans "Mal de pierres", de Nicole Garcia. Mais ce qui la projette devant les projecteurs en ce moment, c'est le très attendu "Juste la fin du monde" de Xavier Dolan. Elle y joue à côté de Gaspard Ulliel et de Léa Seydoux notamment.

D'ailleurs pour l'avant-première de ce film deux fois primé à Cannes, les deux actrices étaient très proches, Léa Seydoux ne faisait plus mystère de son heureux événement à venir et Marion Cotillard, détendue et souriante, était habillée d'une petite robe courte et ample, un style auquel elle ne nous a pas habitué.





Ni l'actrice, ni Guillaume Canet n'ont commnuiqué à ce sujet, ils sont très secrets sur leur vie privée, mais Closer publie dans son édition de ce jour des photos qui montre que la jeune femme âgée de 41 ans est enceinte de plusieurs mois.