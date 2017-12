Routine fitness chargée

Un entraînement sur mesure a été mis au point par le coach Craig McNamee, fondateur de la salle de sport Catalyst 101 à Toronto, ville canadienne dans laquelle ont lieu les tournage de la série Suits. Et si, quand votre réveil sonne tôt le matin et que vous n'avez pas envie d'enfiler votre tenue de sport, on vous rassure, Meghan a déjà vécu cette sensation. "Parfois, l'idée d'aller faire une séance de sport semble horrible, mais je me rappelle toujours à quel point je me sens bien après", a-t-elle dit au magazine Women's Health.













Course à pied avec ses chiens

Si l'actrice le fait de moins en moins en raison d'une petite gêne aux genoux, la course à pied faisait partie de ses habitudes. " La course à pied me permet de rester en forme mais aussi de me libérer l'esprit." Elle appréciait surtout faire son petit jogging en compagnie de ses chiens.











"Yoga is my thing"

Avec une maman prof de yoga, difficile de ne pas y prendre goût. Dans un entretien accordé à Best Health, la jeune femme de 36 ans explique qu'elle a commencé à faire du yoga très jeune et qu'elle n'a pas arrêté depuis. " Il y a tant d'avantages à faire du yoga. Cela permet d'avoir plus de flexibilité, de se muscler, d'être plus heureux, de mieux se concentrer et de mieux dormir." Voilà une bonne résolution pour l'année 2018.













Manger sainement

Il n'y a pas de secret, pour vivre dans un corps sain, il faut manger sainement. Et Meghan Markle l'a bien compris. " J'évite les aliments qui me rendent léthargique ou raplapla. Je mange beaucoup de légumes et de poisson." La fiancée d'Harry cuisine beaucoup à la maison, ce qui facilite évidemment une alimentation saine. Rassurez-vous, elle s’octroie tout de même un bout de pizza et des pâtes de temps en temps.













Se laisser aller de temps en temps On est tout le temps tellement occupés qu'il faut prendre un peu le temps. Je décompresse devant la télé avec mes chiens et un bon verre de vin." Bref, tout est une question d'équilibre.



" Bref, tout est une question d'équilibre.