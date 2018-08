Le chanteur était opposé à la Duchesse de Sussex dans un domaine bien particulier.









Comme chaque année, les jeunes Américains entre 13 et 19 ans étaient invités à voter pour leur personnalité préférée dans plusieurs domaines : le meilleur acteur dans un film d'action, la meilleure artiste féminine, la meilleure scène de baiser dans une série, etc. Parmi toutes ces catégories figurait également celle d'"l'icône du style" où Meghan Markle était nominée. A ses côtés, on retrouvait également Blake Lively, Chadwick Boseman, Migos, Zendaya et... Harry Styles. Comme vous l'avez compris, c'est ce dernier qui a ravi le titre à Meghan Markle.





© reporters © reporters Si les fans inconditionnels de la Duchesse de Sussex seront peut-être déçus, Harry Styles n'a en tout cas pas volé son titre. En effet, l'ex-chanteur des One Direction éblouit avec ses tenues à chacune de ses sorties. Toujours élégant dans des costumes qu'il affectionne, il ne dit jamais non à une petite touche d'originalité qui lui sied à la perfection. Ce n'est pas pour rien qu'il est devenu l'égérie de la marque italienne Gucci.

Les experts et les médias ne cessent de louer le style vestimentaire de Meghan Markle qui éblouit à chacune de ses apparitions. Malgré quelques fashion faux-pas, ses débuts en tant que Duchesse sont en effet des plus réussis. Pourtant, elle s'est fait couper l'herbe sous le pied par Harry Styles lors desorganisés à Los Angeles ce 12 août.