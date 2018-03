Aaron Alambat est un Américain de 12 ans. Pour fêter son anniversaire, il avait invité huit amis pour une après-midi sur le thème de la série à succès Stranger Things. On peut dire qu'il avait d'ailleurs mis les petits plats dans les grands : guirlandes, t-shirts avec la réplique "The world is upside down" ("Le monde à l'envers"), jus de fruit au "sang de Démogorgon", etc.

Malheureusement pour lui, aucun de ses copains n'a pu se rendre à la fête.

Sa soeur Ayen, très remontée, a partagé cette triste histoire sur le réseau social Twitter le 18 mars.

Le message a été retweeté plus de 62 353 fois et plus de 290 000 personnes au total ont été touchées par l'histoire.

Très touchée, l'héroïne de la série Stranger Things, Millie Bobby Brown (14 ans), a demandé au garçon d'être invitée l'année prochaine...

Ayen, la soeur a répondu qu'elle le ferait sans hésiter, tout en perdant ses mots.

La co-star de la série, Gaten Matarazzo jouant Dustin, a également fait part de son souhait de participer à l'anniversaire. Il ajoute qu'il apportera d'ailleurs "le pudding au chocolat".

Tiendront-ils parole ? Si c'est le cas, ce sera certainement le plus beau cadeau d'anniversaire qu'un fan puisse recevoir.