Avec 750.000 entrées, le film Dalida est un succès, même s’il n’a fait que la moitié du score de Cloclo , en 2012. Mais Claude François est mort au sommet de sa gloire avec, tr ois mois avant son décès, Magniolias for ever et surtout Alexandrie Alexandra.

Pour Dalida, les années 80 ont été les plus difficiles. Dix ans sans un vrai succès du disque. Salma ya salama , le dernier, date de 1977. Les galas sont moins nombreux. En tout cas chez nous. Parce qu’ailleurs, on l’appelle. Dans les premiers mois de cette funeste année 1987, elle a chanté au Moyen Orient. Des galas en Corée, en Chine et à Moscou l’attendent pour la fin de l’année.

Son statut de star, par contre, est intact et, en 1986, un réalisateur égyptien l’appelle pour un film tourné sur les lieux de son enfance, en Égypte. En 1954, un titre de Miss Égypte lui avait valu d’entrer dans l’univers du cinéma. Elle avait même chanté une chanson, Disiderio de un’ora , dans un film, Un verre et une cigarette . En 1986, avec Le sixième jour , une boucle est bouclée.

Orlando, le frère de Dalida, a toujours pensé que ce personnage de cinéma avait joué… un rôle : "Peut-être que Dalida, qui était tellement perfectionniste et esthète, a voulu que le public garde une certaine image d’elle. Je crois qu’elle n’est jamais totalement sortie de ce film où on la voit en grand-mère fatiguée, usée par la vie. Peut-être que ça l’a beaucoup influencée, qu’elle s’est dit qu’un jour, on la verrait réellement ainsi. Il est toujours dangereux de faire parler les morts, mais je pense qu’elle tenait à son image de beauté." Elle avait beaucoup maigri. Après dix ans, elle s’était remise à fumer.

