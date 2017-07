Daniela Prepeliuc a dévoilé ce vendredi sur son compte Instagram un cliché de la robe qu'elle portait lors de son mariage civil avec Quentin Warlop en mai dernier.

La présentatrice météo a posté cette publication ce vendredi 7 juillet, 5 ans jour pour jour après le début de sa relation avec le journaliste de la RTBF.

Fiancés depuis plus d'un an, les deux tourtereaux se sont mariés civilement (et en toute discrétion) au mois de mai dernier. Ils avaient gardé cette union officielle au secret mais Daniela Prepeliuc, en partageant cette photo, a décidé de briser le silence sur les réseaux sociaux.