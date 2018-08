Selon une actrice, le casting était carrément "sectaire".





Rachel, Ross, Monica, Phoebe, Chandler et Joey. Qui n’a pas eu envie de traîner avec eux au Café Perk ? À la scène, la bande d’amis de Friends faisait rêver, mais à la ville, c’était tout le contraire. C’est ce qu’avance une actrice américaine qui a travaillé avec eux.

Des amis peu accueillants

Kathleen Turner, connue pour ses rôles dans La Guerre des Rose ou À la poursuite du diamant vert, est revenue sur cette période de sa vie dans Vulture. Et celle qui jouait le père travesti de Chandler Bing garde un souvenir plutôt amer de la série culte. "J'ai ressenti que le casting était peu accueillant. Je me rappelle que je portais une robe pailletée assez difficile à porter - et que mes talons hauts me faisaient horriblement mal. J'ai trouvé cela étrange qu'aucun membre du casting ne pense à me proposer un fauteuil. Finalement, une personne assez âgée de l'équipe a dit: 'Donnez une chaise à Madame Turner'. Le casting de Friends est si sectaire - et je ne crois pas que mon expérience avec eux soit unique. Je pense qu'ils étaient un si petit groupe que toute personne de l'extérieur ne comptait pas", a-t-elle confié dans des propos traduits par BFM TV. Pas sûr que cela fasse baisser leur cote de popularité pour autant.