Il est 19 heures. Les six acteurs vedettes de la nouvelle pièce du Télévie, Hier est un autre jour, ne sont qu’à la moitié de leur journée. Dans un peu moins de deux heures, ils remonteront sur scène, après une première représentation, dans l’après-midi, sur la même scène du centre culturel d’Auderghem. Ca ne se devine pas comme ça, en les voyant grignoter quelques chips jusqu’à temps que le rideau se lève - pour le repas du soir (des sushis) il faudra attendre l’entract’-, mais la pression est un peu plus forte ce soir-là.

Comme parfois, ou plutôt souvent, Jean-Paul Andret, le metteur en scène historique de la pièce du Télévie, veille au grain. Au moindre pas de travers, la remarque tombe au terme de la représentation. Sous ses airs de père de famille bonne pâte, attention, il ne laisse rien passer. "Il est très dur, très exigeant avec nous", souligne tendrement Thomas Van Hamme. "Et il a son chouchou : c’est Luc ! (Gilson, qui tient magistralement le premier rôle de la pièce, NdlR)". Jean-Paul Andret sourit, taquiné par ces grands enfants. "Moi j’aime bien quand Jean-Paul est là, confie Fanny Jandrain. Qui termine son raisonnement sur une pointe d’humour noir : "je trouve que c’est bien d’accompagner les personnes âgées comme Jean-Paul en fin de vie." Le principal intéressé éclate de rire. Et Luc Gilson surenchérit : "à chaque fois on dit que c’est sa dernière pièce à Jean-Paul !". "En fait, on joue pour lui !", ajoute Julie Taton. Thomas Van Hamme, lui, tente de jouer les bons élèves : "j’arrive toujours à l’heure. Et d’ailleurs, Jean-Paul m’a déjà engagé pour la pièce de l’année prochaine !"

Entre claques et fous rires

Au fait, comment se débrouillent les deux apprentis comédiens, Michael Miraglia et Thomas, aux côtés des quatre habitués de ce rendez-vous théâtral (Julie Taton, Fanny Jandrain, Lus Gilson et Jacques Van den Biggelaar) ? Michael prend la parole, au milieu des rires de ses camarades. "Mais qu’est-ce qu’il parle beaucoup celui-là !", lance Fanny Jandrain, le ventre désormais bien rebondi (elle attend son 3e enfant pour la fin du printemps). Le présentateur de Reporters, bouc émissaire tout trouvé de la troupe - "il n’y a que Luc qui me défende !" - ne se démonte pas pour autant et continue : "j’avais l’impression que j’allais vivre l’enfer sur scène ! Que chaque soir serait angoissant. Mais en fait, pas du tout. Une fois la première représentation passée, le plaisir est là. Ce n’est pas comme en télé où la pression est là à chaque fois. Je n’ai pas le trac avant de monter sur scène, parce qu’on maîtrise nos textes. On est tellement dedans qu’on ne risque rien. Il n’y a plus la moindre appréhension."

Thomas lui non plus n’avait aucune expérience des planches, même en amateur. "On peut parler du bizutage des petits nouveaux ?. Moi je reçois des claques chaque soir (et croyez-nous, elles ne sont pas mimées) de Luc sur scène. J’ai fait le calcul : à la fin de la tournée j’en aurai pris une bonne centaine !", sourit le présentateur de Tout s’explique, la joue gauche pas encore rosée. "Mon premier trac était de jouer faux, nous dit-il, encore heureux d’avoir reçu les félicitations de ses nièces, venues l’applaudir plus tôt dans l’après-midi. Je ne me mets certainement pas au niveau d’un Luc ou d’un Jacques. Mais apparemment, ça se passe bien et je peux m’amuser. C’est différent d’une émission en direct. C’est une partition qu’on joue entre amis, on peut compter sur tout le monde." Le problème avec les amis, c’est que parfois, ils rigolent un peu trop, n’est-ce pas Jean-Paul ? "A une époque, ils étaient plus dissipés que ça. Ils sont devenus plus sérieux. Peut-être parce qu’ils ont vieilli. La plupart sont devenus parents…" Même si eux-mêmes sont restés de grands enfants. "C’est une récréation, pour nous, vraiment !", nous dit Michael.

On ne badine pas avec le public

Mais une récréation à laquelle doit aussi participer le public. Au vu des applaudissements nourris, ce soir-là, pas de doute : la salle a été conquise par ce vaudeville survolté. La troupe - d’amateurs, rappelons-le - aura rassemblé 18.000 spectateurs à la fin de cette tournée. Et espère n’en décevoir aucun !

Car si le public se déplace en masse pour applaudir ces vedettes du petit écran - et même si c’est pour la bonne cause - le succès n’est pas garanti. "Le fait de nous connaître fait venir les gens. Mais peut aussi les faire partir mécontents ! Si un comédien les déçoit, ils sont encore plus durs !", souligne Jacques van den Biggelaar, alors que Julie Taton et Fanny Jandrain se recoiffent, retouchant une dernière fois leur léger maquillage avant de s’engouffrer dans le (très joli) décor de la pièce, derrière le rideau. Un dernier - et bruyant - cri de guerre plus tard et les premiers rires se font déjà entendre, parmi les spectateurs. Il a bien fait d’être pointilleux ce Jean-Paul Andret…





Retour à ses premières amours

"Tout est parti d’une idée de Luc Gilson", se souvient le metteur en scène, Jean-Paul Andret. C’était il y a plus de 13 ans. "Luc s’est dit que ce serait peut-être bien de monter une pièce de théâtre. Il a demandé à 2,3 autres animateurs s’ils seraient partants et à moi de mettre en scène, sachant que j’avais fait le Conservatoire." Une tradition s’est ainsi installée. Et si Jean-Paul Andret ne monte plus sur scène - au grand dam de certains spectateurs dans la salle -, il reste le chef d’orchestre de la troupe, chaque année." Je ferai ça jusqu’à ma mort !" plaisante-t-il. Une belle façon en tout cas pour l’ancien animateur de RTL, aujourd’hui retraité, de boucler la boucle, en revenant à ses premières amours.

Mais aussi un travail qui demande beaucoup de patience et de dévotion. Rien que pour l’acquisition des droits de la pièce annuelle. "Pour Toc Toc (qui a été jouée l’année dernière), j’ai attendu 3 ans ! L’auteur, Laurent Baffie, avait refusé qu’on la joue quand on lui a demandé une première fois. Mais trois ans plus tard, il a fini par accepter. On n’a jamais su pourquoi il avait changé d’avis." Des négociations - notamment pour les droits de captation en vue de la diffusion en télé et DVD - et un stress dont Jean-Paul Andret, artiste dans l’âme, se passerait bien. Il met un point d’honneur à rester fidèle à la pièce originale, précédemment jouée à Paris. Jusqu’à, même, demander à un magicien de participer aux quelques effets spéciaux présents dans Hier est un autre jour !