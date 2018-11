L'ancien footballeur de 43 ans a partagé un cliché qui a provoqué de vives réactions sur Instagram.





Affectueux pour certains, malsain pour d'autres, embrasser ses enfants sur la bouche n'est pas du goût de tout le monde. David Beckham en sait quelque chose. Une photo sur laquelle il partage un baiser avec Harper ne passe pas sur les réseaux sociaux.

"J'embrasse tous mes enfants sur la bouche"

Sur Instagram, ses 50 millions de followers sont divisés. « Monstre », « magnifique », « adorable », « bizarre », les commentaires ont fusé sous la publication de l'ancien footeux qui voulait célébrer l'approche de Noël en allant faire du patin à glace avec sa fille.

« J’embrasse tous mes enfants sur la bouche. Peut-être pas Brooklyn. Brooklyn a 18 ans, il pourrait trouver ça bizarre. Mais je suis très affectueux avec les enfants. C’est comme ça qu’on a été élevés avec Victoria, et on est pareil avec nos enfants », expliquait David Beckham, pour qui ce geste est naturel, en 2017. Récemment, c'est l'athlète Tom Brady qui était sous le feu des critiques après un bisou sur la bouche de son fils de 10 ans. Le joueur de football américain a d'ailleurs apporté son soutien à l'Anglais. « Père et fille, trop mignon !», a-t-il commenté sous la photo controversée.