Après avoir été mise en vente pendant plus de dix ans, la villa devenue célèbre depuis l’émission L’incroyable famille Kardashian a fini par trouver un acquéreur.



Situé à Los Angeles, le fabuleux manoir de l’émission de téléréalité a été vendu pour 4,63 millions €. Il aura fallu 19 agents immobiliers et 9 sociétés de courtage pour y parvenir. La propriété de 728 hectares avec 7 chambres et 8 salles de bains avait initialement été évaluée à 11 millions € en 2007. À ce prix, le jacuzzi, la vue imprenable sur le canyon et la piscine d’eau salée n’ont pas suffi à convaincre les acheteurs potentiels.