Dans Les Grosses têtes, tout en précisant "Le pauvre : il est limité, il est limité", Laurent Ruquier a relaté une anecdote cruelle sur Jean-Claude Van Damme, qu’il a vu dans sa loge avant le début d’On n’est pas couché.



"J’essaie de dire un mot gentil. Je lui dis : ‘Ça me fait plaisir, d’autant plus que je sais que vos parents comptent beaucoup sur vous. Je sais qu’ils sont octogénaires’. Il me répond : ‘Non, ils sont de Knokke-le-Zoute . ’ " Sans commentaire.