Alors que ses proches annonçaient que la chanteuse allait "de mieux en mieux" depuis son overdose du mardi 24 juillet dernier, Demi Lovato est toujours hospitalisée au Centre médical Cedars-Sinai à Los Angeles.

Selon TMZ, l’artiste de 26 ans souffrirait de "complications" liées à son overdose d’héroïne. "On nous dit que Demi est très, très malade. Elle souffre, entre autres, de nausées extrêmes et de puissantes fièvres." Demi Lovato serait donc trop malade pour être admise en clinique de réadaptation. Mais son ami et chanteur Sean Paul la soutient par l’intermédiaire du média Daily Star. "L’industrie de la musique en elle-même est très excessive : nous sommes toujours en studio, nous nous produisons sur scène, nous voyageons, et parfois nous ressentons le besoin de faire une pause, et cette pause est d’aller vers des choses qui ne reposent pas."