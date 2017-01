Angelina Jolie et Brad Pitt, ex-couple le plus célèbre de Hollywood, se sont mis d'accord pour que les détails de leur divorce restent privés, ont annoncé mardi des médias américains.

Dans un communiqué commun cité par CNN, l'ex-couple indique avoir "signé des accords pour que tous les documents juridiques demeurent confidentiels afin de préserver la vie privée de leurs enfants et famille, et engagé un juge privé pour prendre toute décision légale nécessaire, et faciliter la résolution rapide des questions restantes". "Les parents s'engagent à agir ensemble" pour favoriser la bonne entente, précise également le communiqué.

Depuis que Angelina Jolie, 41 ans, a demandé le divorce en septembre, les deux grands noms de Hollywood se sont engagés dans une bataille très médiatique avec au coeur la question de la garde de leurs six enfants, trois garçons et trois filles.

En décembre, Brad Pitt, 53 ans, avait accusé l'actrice d'exposer la vie privée de leurs enfants et demandé à un juge de placer sous scellés les détails les concernant.

Selon un accord à l'amiable obtenu avec la médiation des services sociaux, Angelina Jolie, productrice et réalisatrice, a pour l'instant la garde complète des enfants, et vit avec eux dans une maison de location à Los Angeles. Brad Pitt dispose lui d'un droit de visites supervisées par un psychothérapeute.

Les deux acteurs, surnommés ensemble "Brangelina" et dont le divorce est scruté par la presse mondiale, étaient en couple depuis 2004 et s'étaient mariés en août 2014 en France. L'actrice, qui veut divorcer pour "différends irréconciliables", a demandé la garde complète de leurs enfants, alors que Brad Pitt réclame la garde partagée.

En novembre, Brad Pitt avait été blanchi par le FBI et les services de protection de l'enfance de Los Angeles d'accusations selon lesquelles il aurait eu un comportement violent envers l'un de ses enfants lors d'un voyage en avion.