Houcine, finaliste de la saison 2 est accusé de violences par son ex, tandis que Hoda, demi-finaliste de la Star Academy 4 est accusée d'avoir escroqué un couple de personnes âgées.

"Vous m’avez déjà condamné et je ne peux rien dire sur la procédure en cours, la presse s’est déjà fait une opinion épouvantable à mon sujet, sans que je puisse donner ma version des faits", a poussé un coup de gueule Houcine, l’ancien finaliste de la Star Academy (concurrent de Nolwenn Leroy) auprès du magazine Public. © Reporters

En effet, Houcine est accusé de violences par son ex et risque la prison. Les faits se seraient produits le 5 mai 2017 à Nancy, à la sortie de l’école où il était venu récupérer son fils de 6 ans. Une dispute éclate entre les deux tourtereaux et son ex l’accuse d’avoir reçu un coup de poing au visage. L’ancienne star de TF1 estime que c’est sa réputation qui en a pris un coup et que cela a de graves répercussions sur ses enfants. "Je pense qu’on oublie juste que j’ai trois enfants et que cela devient difficile pour eux à l’école."

Rien ne va plus pour Hoda!

Le feuilleton judiciaire se poursuit pour Hoda. Condamnée à 18 mois de prison avec sursis en 2015 pour avoir escroqué un couple de personnes âgées à hauteur de 24 000 euros, l’ancienne candidate de la Star Academy n’a depuis pas honoré plusieurs rendez-vous avec la justice (“pour problèmes médicaux” selon son avocat). La chanteuse de 39 ans risque désormais de se retrouver derrière les barreaux pour “vol facilité par les circonstances d’extrême vulnérabilité de la victime” et “usage de chèques contrefaits et falsifiés.”