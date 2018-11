Elle n'a jamais annoncé officiellement qu'elle était enceinte, n'a pas partagé la naissance de son bébé et continue à poster des photos comme si de rien n'était sur les réseaux sociaux.





A 42 ans, l'actrice allemande installée désormais aux Etats-Unis a donné naissance à son premier enfant d'après People. Diane Kruger est en couple depuis 2016 avec Norman Reedus, acteur bien connu de la série "The Walking Dead" notamment. Ils s'étaient rencontrés sur le tournage de "Sky" en 2015, Diane Kruger avait alors mis un terme à sa relation longue de 10 ans avec Joshua Jackson durant l'été 2016 avant d'officialiser son nouvel amour en 2017. Norman Reedus est déjà papa d'un garçon né en 1999, Lucien Mingus; et dont la maman est le top model danois Helena Cristensen.

Cependant, le couple est des plus discrets dans la vie et n'a fait que de rares apparitions ensemble. De même, Diane Kruger n'a pas du tout jugé utile de mettre en scène sa grossesse sur les réseaux sociaux. Jusqu’au mois d’août, elle n’avait même laissé apparaitre aucun signe de grossesse, optant à chacune de ses apparitions, que ce soit au Gala du Met à New York ou au Festival de Cannes, pour des tenues amples.

A la fin de l'été, quelques photos l'avaient tout de même montré le ventre bien arrondi... Ce qui n'avait pas plu du tout à Diane Kruger d'ailleurs.

Bébé secret

D'après le magazine américain, le bébé est né il y a quelques jours. On ne connaît ni la date exacte, ni le sexe, ni le prénom du bébé dont la naissance n'a même pas été officialisée. Par exemple, le compte instagran de l'actrice continue à être alimenté par des photos de la jeune femme avec des amis ou non comme si de rien n'était : il y a 1 jour, elle postait ainsi une photo la montrant en train de faire la fête avec des amis...

Seul indice peut-être : ce post d'un petit texte énonçant : "Quand tu réalises à quel point tout est parfait, tu tournes ta tête vers le ciel et tu ris". Qui a été copieusement commenté de félicitations pour la naissance du bébé.