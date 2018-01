Habituellement très discrets sur leur vie amoureuse, les acteurs Diane Kruger et Norman Reedus se sont montrés ensemble deux fois en une semaine sur le tapis rouge.





Il n'existait d'eux que des photos volées par les paparazzis mais, cette semaine, ils se sont affichés ensemble à des événements mondains, signe que leur relation ne cesse d'évoluer. D'abord ce dimanche aux Golden Globes où ils portaient tous les deux du noir comme la majorité des stars présentes afin de soutenir les victimes d'agressions et harèclement sexuels.

Ensuite aux Critics' Choice Awards le 11 janvier dernier où ils se sont également échangé un baiser.

© reporters Aux Critics' Choice Awards



Diane Kruger et Norman Reedus, alias Daryl dans The Walking Dead, se sont rencontrés sur le tournage du film Sky il y a un peu plus d'un an. La jeune femme sortait d'une rupture avec Joshua Jackson avec qui elle était restée dix ans. Norman Reedus, pour sa part, avait passé plusieurs années de sa vie avec Helena Christensen. Ils s'étaient séparés en 2003. Ensemble, ils avaient eu un fils, aujourd'hui âgé de 18 ans.

© reporters A l'avant-première du film Sky, en 2017.