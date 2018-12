L'actrice allemande s'est confiée sur sa récente maternité avec une grande révélation à la clé.





Au mois de novembre dernier, Diane Kruger accouchait dans la plus grande discrétion. Aucune information n'avait filtré sur le sexe et le prénom de l'enfant. Mais dans une interview accordée à la chaîne américaine Extra TV, elle a levé le voile sur le mystérieux bébé.

Alors que la journaliste l'interrogeait sur sa vie de maman, l'actrice a lâché : "elle est toute petite mais je suis fatiguée. Je me sens comme un super-héros en ce moment". Plus de doute possible, la comédienne de 42 ans est l'heureuse maman d'une petite fille avec son compagnon l'acteur américain Norman Reedus.

Diane Kruger est une femme heureuse et amoureuse. Le 22 novembre, à l'occasion de Thanksgiving, elle publiait une photo avec en légende : "Je remercie ma bonne étoile de t'avoir Bigbaldhead (le nom du compte Instagram de Norman Reedus) et de partager ma vie avec toi".