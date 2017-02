Dix années après la fin de la série américaine, les trois complices se sont retrouvées. Force est de constater qu'elles ont bien changé, surtout la petite Rosie qui est devenue une belle jeune femme.

Beverley Mitchell, ou Lucy, a d'ailleurs tenu à partager sa vive émotion en ces termes: "J’ai été vraiment bénie aux côtés de ces deux femmes merveilleuses qui sont vraiment comme des sœurs pour moi?! Elles m’ont poussée dans mes retranchements, elles ont été une source d’inspiration, et elles font de moi une meilleure personne?! Même si on ne se voit pas aussi souvent qu’on le souhaiterait, c’est comme si on n’avait jamais été séparées et je ne pourrais pas en être plus heureuse. Je les aime au-delà des mots et je dois dire qu’après nos quelques heures passées ensemble, mon cœur déborde!"





La jeune Mackenzie Rosman, alias Rosie: