Drew Barrymore, 43 ans, s’est confiée sur son addiction à la drogue alors qu’elle n’avait que 12 ans et sa cure de désintoxication dès ses 14 ans.



"Mais cela ne me manque pas du tout. Cela fait très longtemps que je n’y ai pas touché. Rien ne me ferait davantage avoir une crise de panique que ça. Ce serait un cauchemar. Je bois, je profite de la vie et j’oublie mes problèmes. Je ne suis pas devenue une personne militante et pleine de lucidité, mais à l’heure actuelle, la cocaïne est véritablement mon pire cauchemar."