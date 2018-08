Le chanteur connu mondialement est toujours très discret sur sa vie privée.

Il a cependant fait une grosse annonce à Access sans avoir l'air d'y toucher. En effet, lorsque le journaliste lui a demandé comment avançaient les préparatifs du mariage et si les tourtereaux avaient déjà fixé une date, Ed Sheeran a simplement montré son alliance tout en rougissant.

" Je me suis pas du genre à faire les choses publiquement ", a simplement commenté le Britannique qui ne livrera pas d'autres détails sur la cérémonie. Lorsque le journaliste l'a félicité, le chanteur s'est contenté d'un simple "merci".

Pour rappel, en janvier dernier, Ed Sheeran annonçait sur Instagram ses fiançailles avec sa petite amie, Cherry Seaborn. " Nous nous sommes fiancés juste avant le Nouvel an. Nous sommes très heureux et amoureux. Nos chats sont vachement contents aussi".





Les deux jeunes gens se sont connus à l'école Thomas Mills à Suffolk (Angleterre)... avant de s'éloigner quelque peu lorsque la jeune femme a décidé d'aller étudier en Caroline du Nord. Ils se sont toutefois retrouvés en 2015 pour ne plus jamais se quitter.

Depuis l'annonce de leur fiançailles il y a un an, leurs faits et gestes sont scrutés par les paparazzis qui se demandent sans cesse si le mariage a déjà eu lieu ou non. A plusieurs reprises, des rumeurs sont apparues à ce sujet. A chaque fois démenties... Jusqu'à aujourd'hui.

