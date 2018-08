People L'acteur américain âgé de 57 ans a fait savoir via l'un de ses représentants que sa compagne Paige Butcher et lui attendaient un heureux événement pour décembre.

Une annonce qui n'est cependant pas une surprise étant donné que la principale intéressée avait été repérée en août dans les rues de Los Angeles dans une tenue qui ne pouvait cacher son baby bump.

Il s'agit là du deuxième enfant du couple déjà parent de la petite Izzy Oona, 2 ans.

S'ils sont ensemble depuis 2012, Eddie Murphy a eu d'autres femmes dans sa vie avant Paige Butcher. Ce nouveau né sera en réalité le dixième enfant du flic de Beverly Hills.

Son aîné Eric, 29 ans, est né de sa relation avec Paulette McNeely. Viennent ensuite Bria, 28 ans, Miles, 25 ans, Shayne Audra, 23 ans, Zola Ivy, 18 ans, Bella Zahra, 16 ans, soit 4 filles et un garçon issus de son histoire avec Nicole Mitchell. N'oublions pas non plus Christian, 27 ans, dont la mère est Tamara Hood ou encore Angel Iris, 11 ans, la fille de l'ancienne Spice Girl Mel B.

Si vous avez un peu de mal à suivre, voici une photo de famille (où il manque un enfant) prise par l'une de ses filles Bria lors du Noël 2016.

Il y a deux ans, l'acteur déclarait à People qu'il avait "beaucoup de chance avec ses enfants car ils étaient tous de bonnes personnes".