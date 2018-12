L’acteur de 57 ans a demandé sa compagne Paige Butcher en mariage après six ans de relation, selon des informations de US Weekly.

Une annonce qui survient quelques jours après que l’Australienne de 39 ans avait annoncé que leur couple attendait un deuxième enfant, après la petite Izzy Oona Murphy née en 2016. Soit le dixième pour la star du Flic de Beverly Hills.

En effet, il a eu Eric (28 ans) et Christian (27 ans) avec deux ex-petites amies. Mais aussi Bria (27 ans), Myles (24 ans), Shayne (23 ans), Zola (17 ans) et Bella (15 ans) issus de son mariage de 12 ans avec Nicole Mitchel et dont il a divorcé en 2006. Enfin, Eddy Murphy a aussi une fille de 11 ans, Angel, avec l’ancienne "Spice Girl", Mel B.