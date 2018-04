Celui qui nous réveille en poésie le matin sur Radio Nova sera le maître de cérémonie du prochain Festival de Cannes.

Édouard Baer sera le maître de cérémonie du prochain Festival de Cannes. L’acteur, qui succède ainsi à Monica Bellucci, ouvrira donc la 71e Croisette aux côtés notamment de Penelope Cruz et Javier Bardem pour le film Everybody Knows d’Asghar Farhadi. "Cette année encore, il a accepté de faire don de sa magnifique personne pour la plus grande gloire du cinéma mondial, n’ayant rien à gagner dans cette opération sinon quelques rôles conséquents dans des films extrêmement qualitatifs, a ainsi plaisanté Édouard Baer en personne. Il se propose d’apporter à cette soirée d’apparence guindée et embijoutée un regain de goût pour le cinéma, une certaine gaieté décontractée, un plaisir d’être là, bref la vie. Et la modestie d’un homme qui est ravi de vous retrouver."